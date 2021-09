Apple non sta perdendo tempo e in queste ore possiamo dire che siano già maturi i tempi per l’uscita di iPhone 13, considerando che sono state avviate le spedizioni per tutti coloro che hanno deciso di procedere subito con il preordine. Un segnale importante da parte della mela morsicata, visto che i problemi legati al Covid avevano indotto molti a pensare che potesse esserci qualche problema nel rispetto della tabella di marcia. Dunque, oggi possiamo andare oltre alcuni dettagli relativi alle schede tecniche, già citati durante lo scorso fine settimana.

Le ultime indicazioni sull’uscita per l’iPhone 13

Provando a scendere maggiormente in dettagli, abbiamo la conferma che Apple abbia iniziato a spedire i device che rientrano negli ordini dei vari iPhone 13, ‌iPhone 13‌ mini, iPhone 13 Pro e ‌iPhone 13 Pro‌ Max ai clienti che hanno deciso di procedere subito venerdì 17 settembre. Inutile dire che stiamo parlando di un servizio che vede gli Stati Uniti in pole position. Le consegne, infatti, scatteranno dapprima negli USA, coi primi prodotti in arrivo dalla Cina per chi ha portato a termine l’acquisto senza esitazioni.

Come riporta MacRumors, tutti gli altri utenti dovranno armarsi di molta pazienza. Allo stato attuale, infatti, tutti i colori e le capacità di iPhone 13 Pro‌ e ‌iPhone 13 Pro‌ Max, in termini di memoria, risultano esaurite. Cosa vuol dire questo in termini pratici? Sappiamo soltanto che gli ordini effettuati ora arriveranno solo da metà a fine ottobre, motivo per il quale è giusto che tutti, anche in Europa, portino a termine l’ordine in piena consapevolezza sotto questo punto di vista.

E voi cosa avete deciso? Siete già pronti per l’uscita di iPhone 13 o avete rimandato la decisione ad altra data? Fateci sapere cosa ne pensate, in attesa di scoprire il reale impatto che questi prodotti avranno anche sul mercato italiano.