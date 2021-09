Qual è l’orario di uscita iOS 15 in questo lunedì 20 settembre, nel giorno designato dalla stessa Apple per il download della versione dell’aggiornamento definitiva per il tutti gli iPhone compatibili? Tra poche ore, una variegata platea di utenti avrà a disposizione proprio il firmware tanto atteso e ne potrà testare con mano tutte le novità, in Italia come nel resto del mondo.

L’orario in cui stare in guardia

Per quanto non ci sia un’orario di uscita iOS 15 spaccato al minuto, i fan Apple sanno bene che il download dell’aggiornamento non potrà che partire nella fascia pomeridiana. Per essere più precisi poi, è dalle ore 19 circa per noi italiani che si concentrano le maggiori possibilità di visualizzare la notifica di download sul display. Si tratta, in realtà, di una prassi consolidata da parte degli sviluppatori Apple, valida per major update come per rilasci minori, anche di pochi mega: dunque non ci sono particolari motivi per credere che pure in questo caso non si vada nella stessa direzione.

Nonostante l’indicazione dell’orario di uscita iOS 15, nel caso di specie, vale un consiglio per tutti i nostri lettori. La grossa attesa per il nuovo aggiornamento software 2021 dovrebbe spingere la maggior parte dell’utenza ad effettuare subito il download. Per questo motivo, nella tarda serata di oggi, i server Apple potrebbero essere oltremodo intasati. Per evitare ovvi ritardi nello scaricare il corposo pacchetto e dunque pure nella sua installazione, sarebbe dunque preferibile procedere all’operazione in un secondo momento, magari in tarda serata se non addirittura domani mattina.

Gli iPhone compatibili

Dopo aver chiarito ogni dubbio sull’orario di uscita iOS 15, è il momento di ricordare pure quali sono tutti gli iPhone compatibili con il nuovo aggiornamento. La platea di dispositivi compatibili è la stessa di iOS 14, con somma gioia di chi possiede anche i modelli di melafonini più datati. La lista completa dei dispositivi potenzialmente in upgrade è dunque molto lunga ed è esattamente la seguente: