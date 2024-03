Possiamo definire davvero in dirittura d’arrivo il nuovo codice della strada 2024 ed in particolare, anche le rinnovate regole per chi viene colto alla guida con uno smartphone (magari mentre è impegnato in una telefonata, chatta con qualcuno o addirittura consulta notifiche e altre informazioni sul display). Multe e pene sono state inasprite per evitare i sempre più numerosi incidenti causati proprio dai dispositivi tecnologici usati quando si è in movimento in auto.

C’è però da precisare fin da subito che il nuovo codice della strada ha incassato, per il momento, il si della Camera dei Deputati con 163 voti favorevoli. Manca all’appello anche il passaggio presso il Senato per il quale non dovrebbero verificarsi errori. Tutte le novità previste dovrebbero entrare in vigore prima dell’inizio dell’estate, in tempo per i grossi esodi vacanzieri: naturalmente le misure riguarderanno non solo la guida con smartphone ma anche in stato di ebrezza, sotto l’effetto di droghe e altri comportamenti per nulla corretti negli spostamenti su quattro ruote, per la tutela di tutti.

La prima cosa da dire è che chi viene colto alla guida con smartphone va incontro nell’immediato alla sospensione della patente per un periodo variabile da 15 giorni a 2 mesi. Questo è di certo l’inasprimento più temuto del nuovo codice della strada ma ci sono anche da prendere in considerazione le sanzioni. La multa specifica arriva fino a 1.697 euro nel caso di prima infrazione. Al contrario poi, in caso di recidiva, ecco che l’ammenda può aumentare fino alla ragguardevole somma di 2.588 euro. Sempre nel caso in cui si venga colti più volte con il telefono in auto, pure la misura della sospensione della patente può arrivare fino a tre mesi. Per finire, i punti decurtati dalla patente possono essere da 8 a 10.

