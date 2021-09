Ci sono pochi dubbi, ormai, sull’uscita di iOS 15. Ancora oggi abbiamo utenti che si chiedono quando esce l’aggiornamento, con indicazioni chiare da parte di Apple, ma anche con alcuni consigli annessi che potrebbero tornarvi utili. Dopo avervi fornito delle informazioni precise sotto questo punto di vista nei giorni scorsi, proviamo a capire quale sia il modo corretto per approcciare il pacchetto software. Magari gestendo la situazione con calma e buon senso per evitare di imbattersi in potenziali problemi.

Come approcciare l’uscita di iOS 15 e quanto esce l’aggiornamento

I consigli in vista dell’uscita di iOS 15 sono gli stessi di sempre. Liberate un po’ di memoria, andando a migliorare anche le prestazioni generali dei vostri iPhone e iPad. Dovendo scaricare un pacchetto software dalle dimensioni non indifferenti, la cosa tornerà sicuramente utile. Procedere con un backup prima di avviare l’installazione, poi, è un must che esiste da sempre, oltre al fatto di agganciarsi ad una rete WiFi stabile e a farsi trovare pronti con durata della batteria superiore al 50%.

Detto questo, l’uscita di iOS 15 inizierà ufficialmente attorno alle 19 italiane di domani 20 settembre. Sono queste le indicazioni pervenute direttamente da Apple con un comunicato stampa, diffuso subito dopo la recente presentazione degli iPhone 13. Detto questo, da sempre consiglio di attendere qualche ora dopo l’avvio del rollout. Oltre al disagio tangibile di probabili rallentamenti nel processo di installazione, dovuto all’intasamento dei server, è saggio aspettare per osservare con attenzione i primi feedback degli utenti.

Se da un lato sappiamo quando esce il pacchetto software, dunque, dall’altro non bisogna mai dimenticare le linee guida che dovranno accompagnare anche l’uscita di iOS 15. Sperando, ovviamente, che il nuovo aggiornamento di Apple non porti con sé possibili bug di cui tutti vorrebbero fare a meno. Che idea vi siete fatti in merito nelle ultime settimane?