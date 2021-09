C’è ancora chi si chiede se sia davvero possibile usufruire del bonus TV su Amazon, quello più corposo da 100 euro e richiedibile dallo scorso 23 agosto, a fronte della rottamazione di un vecchio televisore. Magari, più di qualcuno vorrebbe approfittare degli sconti presenti sullo store e applicare a questi anche l’incentivo previsto dal Governo per l’acquisto di un dispositivo compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma va subito chiarito che l’operazione resta impossibile.

All’argomento era stato dedicato già un primo approfondimento di qualche settimana fa. Subito era stata messa in evidenza l’impossibilità per lo store tanto famoso di poter garantire ai suoi clienti proprio il bonus TV con rottamazione. Nonostante l’ipotesi avanzata di qualche scappatoia o stratagemma da parte dell’e-commerce, la situazione è praticamente rimasta immutata per tutto settembre. Le motivazioni restano due: proprio Amazon non è un “negozio” italiano e comunque senza sedi fisiche per la vendita nel nostro territorio. Come conseguenza, non può essere tramite e beneficiario di un incentivo voluto dal nostro Governo. C’è un’altra causa ancora: difficile organizzare la rottamazione degli apparecchi con i ritiri presso i domicili dei clienti, le risorse economiche e umane da impiegare sarebbero notevoli.

Per tutto quanto sopra riportato dunque, non è possibile in alcun modo usufruire del bonus TV su Amazon e con l’incentivo valido da più di un mese è alquanto impensabile che le cose cambino. Chi preferisce gli acquisti online a quelli nei negozi fisici, potrà comunque rivolgersi ai siti di catene come Mediaworld e Unieuro ad esempio. Per usufruire dell’incentivo da 100 euro che prevede la rottamazione, bisognerà soltanto provvedere al ritiro del pacco nel negozio fisico, consegnando all’occorrenza il televisore datato o la documentazione di un’isola ecologica che attesta la consegna di un’apparecchio non conforme alla nuova tecnologia di trasmissione del digitale terrestre. La procedura, da questo punto di vista, è chiara e semplice.