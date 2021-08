Il bonus rottamazione TV da 100 euro (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo del modulo per farne richiesta e del mecc può essere sfruttato su Amazon? Come riportato da ‘punto-informatico.it‘, la risposta ufficiale da parte dell’e-commerce di Jeff Bezos non è ancora arrivata, ma è chiaro che la questione si fa molto delicata in quanto l’azienda con sede a Seattle non può appoggiarsi a negozi fisici. Il bonus rottamazione TV prevede il regolare smaltimento del vecchio apparecchio per poter ricevere l’incentivo e provvedere all’acquisto della nuova TV, compatibile con gli standard del digitale terrestre DVB-T2.

La rottamazione potrà avvenire secondo due modalità: consegnando la vecchia TV al rivenditore, che procederà a smaltirla, oppure recandosi direttamente presso un’isola ecologica autorizzata, che rilascerà un attestato da consegnare ai rivenditori in cui si certifichi l’avvenuto smaltimento, in maniera assolutamente regolare, della vecchia TV. Amazon è un po’ difficile riesca ad essere del giro questa volta (dati soprattutto i costi che l’operazione richiederebbbe), per ovvie ragioni logistiche. Il discorso è diverso per quanto riguarda gli altri rivenditori, quali Unieuro e MediaWorld, che, potendo contare su una vasta gamma di punti vendita già ben avviati su tutto il territorio nazionale, non avranno problemi nell’organizzarsi per aderire al bonus rottamazione TV da 100 euro (che ricordiamo non avere limiti di ISEE come quello precedente da 50 euro, peraltro cumulabile).

Se ve lo stavate ancora chiedendo, adesso sappiate che comprare una nuova TV su Amazon potrebbe non darvi il diritto di richiedere il bonus rottamazione TV da 100 euro, proprio in virtù dell’obbligo dello smaltimento del vecchio apparecchio televisivo (ewquisito necessario per avere diritto a richiedere l’agevolazione, che altrimenti non potrà essere erogata). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.