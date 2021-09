Sul fronte delle prime indiscrezioni per il Samsung Galaxy S22 giungono notizie ben poco rassicuranti per la componente batteria. Recentemente erano sopraggiunti indizi relativi ad un minor amperaggio della componente del Galaxy S22 Plus rispetto a quella del Galaxy S21 Plus. Nella stessa direzione vanno gli ultimi rumor relativi ai Galaxy S22 standard.

Quale downgrade per la batteria?

Già erano state raccolte indiscrezioni relative ad un Samsung Galaxy S22 Plus con batteria da 4.500 mAh e non più 4.800 mAh come nel caso dei Samsung Galaxy S21 +. Questa voce, per il momento, non è stata per nulla smentita, anzi ora si parla di un downgrade in termini di amperaggio anche per la variante Samsung Galaxy S21 standard.

Come pure riportato da SamMobile ma comunicato per la prima volta dagli esperti di GalaxyClub, la capacità della batteria per il Galaxy S22 sarebbe grosso modo simile a quella del modello Plus. I mAh del modello standard sarebbero solo 3.590 mAh e non più 3880 come nel caso del Galaxy S21 lanciato quest’anno. Per il modello Ultra non sta circolando ancora alcuna comunicazione ma non ci sono particolari motivi per sperare che la scelta del produttore non possa essere stata identica.

A fronte della riduzione di amperaggio per la batteria dei Samsung Galaxy S22 ci sarebbe il chipset Exynos 2200 che dovrebbe compensare la perdita hardware con maggiori livello di risparmio energetico così come pure un nuovo display OLED. Intanto, per far fronte alla probabile necessità di ricarica, sembra invece confermata un’altra novità ma questa volta positiva, ossia la ricarica ultra rapida a 45 W. Dal lancio della nuova serie ci separano ancora tantissime settimane. La presentazione dei successori dei Galaxy S21 dovrebbe in effetti concretizzarsi nel mese di gennaio o al massimo i primi di febbraio, salvo colpi di scena dell’ultimo momento sempre possibili in questo momento contrassegnato ancora dalla pandemia Covid-19.