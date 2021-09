Facciamo già il pieno di preziosi dettagli hardware per il Samsung Galaxy S22 nel suo modello Ultra. Il noto e autorevole leaker Ice Universe sul suo profilo Twitter in questa giornata ci svela in anteprima determinate caratteristiche del top di gamma che verrà, probabilmente già all’inizio del 2022.

Si parte con le prime informazioni sulla futura CPU del Samsung Galaxy S22 che il noto tipster da per certe al 100%. Non ci sono dubbi sul processore Exynos 2200 e pure sui dettagli sulle frequenze in Hertz dei Core che saranno: 1× Cortex-X2, 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz. Non mancano le anticipazioni neanche per la GPU AMD a 1250 MHz. Tutte le specifiche qui riportate valgono solo per il modello Ultra e non per gli altri due previsti (dunque S22 standard e Plus).

Sempre Ice Universe oggi 15 settembre ci informa anche della ricarica ultrarapida a 45 W e dunque dell’alimentatore 10V/4.5A. I tempi di ricarica completa, almeno via cavo, dovrebbero dunque essere abbastanza celeri ma molto dipenderà anche dall’amperaggio della batteria del top di gamma. Quest’ultimo non è stato ancora svelato dall’informatore ma potrebbe esserlo presto. In effetti, proprio il leaker ha annunciato di sapere molto dell’ammiraglia che verrà ma di voler comunicare più informazioni a tempo debito, secondo un calendario personale e a noi ancora sconosciuto.

Non c’è dubbio sul fatto che tutta la serie Samsung Galaxy S222 dovrà certamente puntare al massimo della qualità della scheda tecnica. Gli iPhone 13 appena presentati, come al solito, saranno i diretti concorrenti dei successori dei Galaxy S21 ma nel mondo Android continua a destare sempre più interesse il brand Xiaomi. Insomma, la progettazione del miglior top di gamma possibile sotto numerosi aspetti sarà fondamentale per mantenere preziose quote di mercato.

Exclusive! Exynos 2200 official version frequency data

CPU: 1× Cortex-X2 2.9GHz + 3 × 2.8GHz + 4 × 2.2GHz

GPU: AMD GPU 1250MHz — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021