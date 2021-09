Ci sono anche oggi delle segnalazioni a proposito di presunte email truffa di Decathlon, con cui malintenzionati provano a rubare dati sensibili degli utenti. Una situazione delicata per diversi utenti, soprattutto per coloro che hanno poca dimestichezza con queste tematiche, come del resto abbiamo avuto modo di osservare nel 2020 sul nostro sito. Nello specifico, occorre fare molta attenzione soprattutto a quei messaggi in cui viene annunciato: “Sei il nostro vincitore“. Inutile dire che non si tratti di messaggi da parte dell’azienda.

Come riconoscere le email truffa di Decathlon non riconosciute dall’azienda

Scendendo maggiormente in dettagli, diventa fondamentale saper riconoscere le email truffa di Decathlon, se non altro perché il brand ha confermato ufficialmente di essere del tutto estraneo ai fatti. Dunque, qualora doveste credere a quanto viene riportato nel suddetto messaggio, saranno cavoli vostri. A tal proposito, credo possa essere molto utile esaminare più da vicino quanto dichiarato dall’azienda sui social in queste ore:

“Ti comunichiamo che non siamo noi ad inviare queste mail. Siamo totalmente estranei a queste attività e ti consigliamo di non partecipare. Decathlon, attraverso il suo ufficio legale, sta lavorando per fare chiarezza in merito. Abbiamo inoltre già avvisato le autorità competenti. Ti ringraziamo per avercelo segnalato!“.

Occhio, però, perché alcuni utenti fanno sapere che le minacce in questi giorni non siano limitate alle email truffa di Decathlon, la cui autenticità è stata smentita a più riprese dal marchio. In alcuni casi, infatti, si ricevono chiamate durante le quali agli utenti viene annunciato di aver vinto un premio partecipando a un concorso. A tal proposito, alle potenziali vittime viene menzionato uno sconto di 50 euro su acquisto online, un viaggio di 7 giorni e 2 bottiglie di vino. Massima attenzione, dunque, con la necessità di diffondere il messaggio ai cari maggiormente esposti in queste situazioni qui in Italia.