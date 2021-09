Jennifer Aniston non sarà agli Emmy Awards 2021 in scena domenica 19 settembre a Los Angeles, nonostante le 4 nomination ottenute dallo speciale Friends: The Reunion: l’attrice 52enne ha rivelato che non calcherà il tappeto rosso della cerimonia di premiazione, preferendo restare a casa.

Jennifer Aniston non sarà agli Emmy Awards 2021 per motivi di sicurezza personale: come ha spiegato durante la puntata di lunedì del Jimmy Kimmel Live, “è già un grande passo per me essere qui, sto procedendo a piccoli passi“. Nell’ultimo anno e mezzo, infatti, la star della commedia sentimentale americana ha deciso di limitare al minimo la sua vita sociale a causa della pandemia, fino ad escludere dalla cerchia delle sue frequentazione le persone non vaccinate, attirandosi le ire dei no-vax che l’hanno insultata in rete per la sua scelta di prudenza assoluta.

Jennifer Aniston non sarà agli Emmy Awards 2021 nonostante lo speciale Friends: The Reunion, che ha debuttato a maggio su HBO Max e su Now in Italia, abbia ottenuto quattro nomination agli Emmy di quest’anno: l’evento ha conquistato la candidatura come Miglior varietà speciale (preregistrato), Miglior scenografia per uno speciale di varietà, Miglior regia per uno speciale di varietà e Miglior progetto di fotografia/direzione delle luci per un varietà Speciale. La Aniston ha confermato a Kimmel che non parteciperà alla premiazione anche perché non nominata personalmente: “No, non ci andrò. Penso che ci sarà Ben Winston, il nostro incredibile produttore e regista, che ha messo insieme il tutto“.

I maligni diranno che Jennifer Aniston non sarà agli Emmy Awards 2021 anche per protesta per essere stata snobbata dall’Academy: la sua performance in The Morning Show, la serie drammatica di Apple+ Tv che sta per debuttare con la seconda stagione, non le è valsa una nomination come Miglior Attrice Protagonista, sezione in cui si sfideranno Uzo Aduba (In Treatment), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Mj Rodriguez (Pose), Jurnee Smollett (Lovecraft Country), Olivia Colman ed Emma Corrin (entrambe in The Crown).