Dopo una lunga attesa, The Morning Show 2 è pronto al debutto su Apple TV+. Il trailer ufficiale della nuova stagione, che arriva a quasi due anni dal lancio (complice la pandemia che ha fatto ritardare le riprese), mostra un primo sguardo a ciò che ci attende e non solo.

Il video rivela una new entry a sorpresa: Will Arnett (Arrested Development) vestirà i panni di Doug Klassen, agente di Alex (interpretata da Jennifer Aniston). La sua presenza non era stata menzionata in precedenza, né si hanno cenni del suo coinvolgimento nella sinossi della seconda stagione.

Il trailer offre anche uno sguardo più ampio al nuovo personaggio interpretato da Julianna Margulies (The Good Wife), ossia la nuova anchor di UBA Laura Peterson che sembra prendere Bradley (Reese Witherspoon) sotto la sua ala. Lo showrunner Kerry Ehrin ha raccontato a EW.com ulteriori dettagli su di lei. “Laura è una star della UBA e un’icona al livello di Diane Sawyer. Volevamo creare una figura di mentore per Bradley, un qualcuno che fa le cose in modo diverso. L’idea è nata dall’avere un personaggio che aveva fatto il lavoro e come appariva in questo settore e nell’ambiente UBA. È una donna in carriera al top.”

L’altra new entry svelata nel trailer è Hasan Minhaj, che veste i panni di Eric Nomani, sostituto di Alex alla conduzione del programma.

La prima stagione si era conclusa con Alex e Bradley che univano le forze per denunciare la cultura tossica all’interno del Morning Show. Un gran colpo di scena che ha messo in discussione tutto. Questo nuovo capitolo si concentra invece sugli sforzi di Cory Ellison, capo della UBA, di convincere Alex a ritornare al lavoro. Tutto il team cerca di riemergere dopo gli eventi del finale di stagione e di cambiare la politica interna al programma, in un mondo in mutamento, dove l’identità è tutto, e il divario tra chi presentiamo e chi siamo veramente entra in gioco.

Come si evince dal trailer, la seconda stagione affronterà la pandemia di Covid e il razzismo sistematico. Nel cast, oltre alla Aniston e alla Witherspoon, ritroveremo Billy Crudup nel ruolo di Cory Ellison; Mark Duplass è Charlie “Chip” Black; Néstor Carbonell è Yanko Flores; Karen Pittman è Mia Jordan; Bel Powley è Claire Conway; Desean Terry è Daniel Henderson; Jack Davenport è Jason Craig; e in ruolo minore, Steve Carell come Mitch Kessler.

Ecco il trailer di The Morning Show 2 in lingua originale. La seconda stagione debutta il 17 settembre su Apple TV+.