C’è chi si chiede quale sia il giorno esatto e pure l’orario di uscita iOS 15 per tutti gli iPhone supportati, sperando in cuor suo che proprio oggi 14 settembre si concretizzi il rilascio in occasione dell’attesissimo evento Apple di fine estate. Per questo motivo è più che necessario sottolineare cosa vedremo e non vedremo nelle prossime ore, pure per evitare che ci siano equivoci di ogni tipo.

Improbabile uscita iOS 15 oggi

Nella giornata di oggi, probabilmente a conclusione del keynote Apple, dovremmo in realtà solo assistere all’uscita iOS 15 nella sua versione definitiva ma per i soli sviluppatori. Questo è un passaggio propedeutico al rilascio pubblico e che storicamente Apple ha collocato sempre nel giorno di presentazione dei suoi nuovi iPhone. Naturalmente l’azienda di Cupertino potrebbe anche stupirci con un colpo di scena dell’ultimo secondo ma l’ipotesi è altamente improbabile, pure per un altro motivo. Proprio nelle scorse ore, è stato distribuito anche l’aggiornamento iOS 14.8 che non lascerebbe spazio ad un secondo firmware, tra l’altro così importante, nel giro di pochissimo tempo.

Quale giorno e orario di uscita iOS 15 dunque?

Le ipotesi più accreditare per l’uscita iOS 15 sono ora due. La prima, a dire la verità meno in voga, vorrebbe l’uscita iOS 15 già domani 15 settembre. La tempistica ristretta sarebbe in linea con quella utilizzata l’anno scorso per iOS 14 resto disponibile per tutti a sole 24 ore dall’evento Apple 2020 settembrino.

La seconda possibilità, ossia quella che ci sentiamo anche di appoggiare maggiormente, è che l’uscita iOS 15 sia di scena martedì 22 settembre, ossia a 7 giorni dalla presentazione degli iPhone 13 e comunque in un giorno della settimana in cui Apple di solito distribuisce i suoi update.

Qualunque sia il giorno di uscita iOS 15, non ci sono particolari dubbi sull’orario del via alla distribuzione software. Per noi italiani sarà sempre tardo pomeriggio quando inizieremo a ricevere la notifica del pacchetto, indicativamente dalle 19 in poi.