Un rilascio decisamente sorprendente quello dell’aggiornamento iOS 14.8, con uscita improvvisa nella serata di lunedì che richiede per forza di cose un’analisi più dettagliata sulle novità pensate da Apple in questa circostanza. Cosa cambia? Mentre gli utenti si preparano al rollout di iOS 15, come abbiamo osservato nella giornata di ieri, bisogna pertanto soffermarsi su un pacchetto software che va esaminato con grande attenzione. Se non altro, perché si parla di sicurezza per i possessori di un iPhone compatibile con il nuovo upgrade.

Uscita e novità di iOS 14.8: cosa cambia con l’aggiornamento

Procedere con il download dell’aggiornamento iOS 14.8, in effetti, è fondamentale e bisogna farlo nel più breve tempo possibile. La sua uscita, infatti, comporta novità non secondarie per il pubblico. Due gli elementi sui quali vale la pena concentrarsi a mio modo di vedere. Da un lato, Apple stessa ha raccomandato a tutti di installare il firmware prima possibile, in quanto dopo averlo scaricato potremo metterci alle spalle vulnerabilità molto serie che consentono ai malintenzionati di eseguire codici attraverso PDF e WebKit.

L’altro fattore che a mio avviso va evidenziato riguarda le tempistiche. Il fatto che l’aggiornamento iOS 14.8 sia stato distribuito a pochissime ore dall’evento incentrato sui nuovi iPhone 13, con la prospettiva di toccare con mano iOS 15 a giorni, se non addirittura ad ore, ci dice che le novità sul fronte sicurezza siano davvero importanti. Altrimenti Apple, non avrebbe reso disponibile l’upgrade in queste modalità. Dunque, la situazione va letta e la sua interpretazione è più facile di quanto si pensi.

Dunque, se vi state chiedendo quali siano le novità dell’aggiornamento iOS 14.8, ora dovreste avere le idee più chiare. Cosa cambia dopo il download e l’uscita del pacchetto software? Nessuna funzione extra, ma un intervento in termini di sicurezza decisamente importante per il pubblico italiano.