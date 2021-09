Davvero è un colpo di scena quello con protagonista la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 in questa giornata di martedì 14 settembre. Nonostante le ripetute indiscrezioni che sembravano andare nella direzione di un ritardo di un programma sperimentale, proprio quest’ultimo è appena partito per i top di gamma, anche se solo in una specifica area geografica.

La prima data di uscita annunciata della One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 era stata quella del 9 settembre. L’appuntamento era stato disatteso, come puntualmente riportato, e questo ha lasciato intendere che per il passo in avanti fossero necessarie nuove verifiche e controlli. Evidentemente questi ultimi sono durati solo pochissimo tempo, visto che proprio in queste ore il programma di sperimentazione è appunto partito, in particolare dalla Corea del Sud ossia dal paese natale del produttore.

Per il momento la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 è stata l’unica beta messa in campo proprio per gli smartphone del produttore. Naturalmente sono interessati dal rilascio sia il modello standard lanciato quest’anno come quello Plus e ancora Ultra. Probabilmente si procederà con l’includere ben presto nella fase di test la serie Note 20 ma non possiamo ora dedurre alcuna tempistica precisa.

Tutti i partecipanti alla beta sono tenuti a fornire i feedback della loro esperienza software proprio con la One UI 4.0. Tutti i riscontri forniti agli sviluppatori serviranno per correggere bug e problemi e rendere disponibile lo stesso aggiornamento anche altrove nel mondo, inizialmente solo in mercati selezionati che potrebbero non includere l’Italia. Ad ogni modo, prima la fase di test risulterà essere sgombra di anomalie, prima pure la versione definitiva dell’aggiornamento giungerà per tutti e ovunque nel mondo. Molto probabilmente proprio la nuova interfaccia utente basata su Android 12 sarà pronto per chiunque entro la fine di novembre o al massimo a dicembre. Il produttore promette con la nuova esperienza la massima personalizzazione dell’esperienza da parte degli utenti.