Si fa un po’ incerto il percorso della One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 e, di rimando, quello di Android 12. Nonostante le prime ipotesi di rilascio della beta dell’interfaccia già ad inizio di questo primo mese di settembre, la prospettiva di distribuzione sta rapidamente cambiando. Come riporta anche l’autorevole fonte SamMobile l’attesa potrebbe essere un po’ più lunga.

Sembrerebbe proprio che la One UI 4.0 farà capolino sugli attuali top di gamma solo nel mese di ottobre. Sembrerebbero esserci alcuni problemi dietro il ritardo del rilascio della nuova interfaccia: qualche bug di troppo, considerato di certo determinante per non dare il via libera neanche alla fase sperimentale del software.

Proprio per le difficoltà in corso, la One UI 4.0 su Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere prevista non prima di ottobre. A conferma della specifica ipotesi, ci sarebbe anche la tempistica di rilascio ufficiale di Android 12. Il nuovissimo aggiornamento Google, in via definitiva e in prima battuta sui Pixel, dovrebbe essere distribuito dal 4 ottobre. I produttori come Samsung dunque, proprio da quel momento potrebbero provvedere proprio al rilascio dei loro firmware sperimentali abbinati, appunto, alle interfacce personalizzate.

La strada che ci separa dal prossimo salto software in avanti per i Samsung Galaxy S21 è dunque meno breve di quanto previsto in un primo momento. Per ottobre c’è dunque da aspettarsi il via alla fase beta dell’aggiornamento, ma per un numero ristretto di utenti e probabilmente solo in alcuni mercati del mondo. Solo per la fine dell’anno, tra novembre e dicembre, si dovrebbe toccare invece con mano la versione finale dell’update. Lo sviluppo e la distribuzione successiva dovrebbe riguardare altri dispositivi di punta come i Note 20, sempre entro la fine del 2021. Per l’inizio del 2022, il supporto dovrebbe invece giungere per altri ex top di gamma e dispositivi di fascia media.