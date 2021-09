Ci sono continue segnalazioni, in questi giorni, a proposito di email truffa che a quanto pare sfruttano l’impatto visivo generato dalla PEC Libero. Uno di quei dettagli che potrebbe ingannare gli utenti, soprattutto quelli meno esperti, considerando il fatto che determinati mittenti riescono a creare una sensazione di autenticità nei confronti di potenziali vittime. Per certi aspetti, dunque, quanto riportato oggi 12 settembre diventa più pericoloso del messaggio descritto di recente sul nostro magazine, a proposito del finto anniversario Amazon con regalo annesso.

State alla larga dalle email truffa con PEC Libero

In sostanza, svariate fonti evidenziano l’enorme diffusione di email truffa con PEC Libero. Il mittente, il più delle volte, è un avvocato che potrebbe avanzare richieste. In altre circostanze, potrebbe esservi consegnata una fattura per un pagamento che ovviamente non vi spetta. Il ricevente, incuriosito, rischia così di aprire file in allegato che in realtà rappresentano la vera minaccia del momento. Un malware in grado di mettere seriamente a rischio la sicurezza del vostro PC o di uno smartphone.

Secondo quanto raccolto in questi giorni, le particolari caratteristiche delle email truffa con PEC Libero riescono ad aggirare molto spesso i filtri SPAM delle singole caselle di posta elettronica. In sostanza, aumentano le probabilità di ritrovarsi un messaggio del genere tra quelli che vanno letti. A quel punto sta alla percezione e alle conoscenze dei riceventi, auspicando che si riesca a cogliere il pericolo e a cancellare il messaggio in questione nel più breve periodo possibile. I rischi annessi, come sempre, non sono di poco conto.

Anche a voi, di recente, è capitato di ricevere email truffa con PEC Libero? Fateci sapere se avete notato qualcosa di strano negli ultimi tempi ed eventualmente quali siano le caratteristiche del messaggio che avete letto nella vostra inbox con quella tipologia di mittente.