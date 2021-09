Ci sono diverse segnalazioni da prendere in esame in queste ore, a proposito del ritorno di una truffa che prevede il fantomatico regalo per 30° anniversario Amazon. Si tratta a conti fatti di una truffa che mira ad ottenere dati sensibili degli utenti, come del resto abbiamo già avuto modo di osservare tra fine marzo e aprile 2021 attraverso approfondimenti in merito sul nostro magazine. A conti fatti, dunque, si tratta di una fake news che richiama una storia vecchia, al contempo in grado di ingannare coloro che hanno meno dimestichezza con questioni simili.

Come riconoscere la truffa sul regalo per 30° anniversario Amazon

Riconoscere questa minaccia e la truffa certa incentrata sul regalo per 30° anniversario Amazon è più semplice di quanto si possa pensare. Tramite l’email in questione, infatti, agli utenti viene richiesto di accedere ad una pagina esterna, apparentemente creata proprio per assicurare a tutti il gentile omaggio. Il punto è che, una volta atterrati sul sito in questione, la potenziale vittima non si ritroverà in un dominio Amazon, ma in ambiente concepito appositamente per creare dolo.

Possibile che vi venga richiesto un piccolo contributo per la spedizione del finto regalo per 30° anniversario Amazon. E sarà proprio in quel momento che si concretizzerà la truffa. All’utente finale verrà richiesto di inserire i dati di un conto o di una carta di credito, in modo da completare il pagamento per le suddette spese. La realtà dei fatti è ben diversa: in quell’istante esatto, infatti, consegnerete i dati a malintenzionati, i quali non impiegheranno molto tempo prima di svuotare tutto.

Al momento non si hanno ancora risposte ufficiali dallo store, ma il fatto stesso che la medesima sia avvenuta in passato lascia pochi dubbi sulla natura dell’email con la quale agli utenti viene annunciata la disponibilità del regalo per 30° anniversario Amazon. Tenete gli occhi aperti.