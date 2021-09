Siamo Solo Noi – 6 Come 6 è lo speciale San Siro di Vasco Rossi che andrà in onda stasera, sabato 11 settembre, alle 21:30 su Canale 5. Si tratta di un documentario che ripercorre la residency del Blasco tenuta allo stadio Meazza nel 2019 con 6 date, e non solo.

Nel 2019 Vasco Rossi ha tenuto 6 serate allo stadio San Siro nel mese di giugno, e l’esperienza è stata documentata nel film di Giorgio Verdelli prodotto da Giamaica/Sudovest. I concerti milanesi facevano parte del Vasco Non Stop Tour, un’esperienza monumentale che ha confermato il Blasco come la rockstar italiana per eccellenza. Il documentario accompagna lo spettatore in una visione immersiva, dalle testimonianze del pubblico ai retroscena insieme alla band, ma anche le prove e i dettagli prima di ogni serata.

Verdelli ha anche ricostruito il percorso del rocker di Zocca a partire dalla prima esperienza a San Siro nel 1990, e ha raccolto le opinioni dei suoi colleghi più autorevoli. Vedremo anche Max Pezzali, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Sfera Ebbasta ma anche personaggi dello spettacolo come Luca Zingaretti e Joe Bastianich.

Il film di Verdelli è dunque un racconto sul popolo di Vasco, un esercito fedele che segue il rocker in ogni tappa del suo percorso. Vasco Rossi ha annunciato la novità in un post pubblicato ieri, venerdì 10 settembre, su Instagram. I fan sono in grande attesa di sintonizzarsi questa sera alle 21:30 su Canale 5.

Intanto è febbrile l’hype per il nuovo singolo e il nuovo album del Blasco dopo Una Canzone D’Amore Buttata Via, il singolo che ha aperto il 2021. Recentemente è stata annunciata una data di Vasco Rossi a Trento per il 2022.

Di seguito il trailer pubblicato dal rocker di Zocca per lo speciale San Siro di Vasco, una celebrazione del successo di un cantautore che ha scritto uno dei capitoli più importanti della storia del rock italiano.