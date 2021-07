Vasco Rossi a Trento nel 2022: il rocker annuncia oggi un concerto-evento a sorpresa che si aggiunge a quelli già in programma per il prossimo anno.

Con un post sui social, il Blasco annuncia che suonerà a Trento; la data è quella del 20 maggio 2022 per l’inaugurazione della nuova struttura Il Trentino Music Arena, un grande location che accoglierà circa 100.000 spettatori.

“Vi annuncio in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022:

Inaugureremo Il Trentino Music Arena. È dal 1983 che non suono a Trento”, le parole di Vasco Rossi che con un post svela uno dei nuovi appuntamenti dal vivo attesi per il prossimo anno.



I biglietti per il concerto di Vasco Rossi a Trento nel 2022 saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Il BlascoFan club dall’8 settembre 2021 attraverso il circuito VIVATICKET.

Apertura prevendite generali dal 10 settembre 2021.

Restano confermati i concerti già in programma, che si sarebbero dovuti tenere nel 2020 e che vengono posticipati al 2022. Si tratta degli eventi del VascoNonStop già sold out. I biglietti acquistati precedentemente per i concerti del 2020 o del 2021 restano validi per i rispettivi appuntamenti riprogrammati e attesi nel 2022.

Nello specifico si tratta di un concerto a Milano il 24 maggio ed uno ad Imola il 28 maggio presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il 3 giugno il Blasco sarà a Firenze e l’11 giugno a Roma. Vasco Rossi si esibirà nella capitale anche il 12 giugno per un doppio concerto tutto esaurito al Circo Massimo.

Queste le date, per le quali non è più possibile acquistare i biglietti:



– 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out

– 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out

– 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out

– 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out

– 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out