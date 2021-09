Ci sono alcune novità che stanno venendo a galla proprio in queste ore a proposito dei nuovi iPhone 13, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei melafonini concepiti da Apple per questo 2021. Dopo avervi parlato dell’uscita dei dispositivi, con relativo appuntamento ufficializzato dal colosso americano in settimana, bisogna concentrarsi per forza di cose su ulteriori elementi. Mi riferisco a fattori che cambiano leggermente le carte in tavola e definiscono nuovi scenari per nulla scontati.

Le ultime notizie prima dell’uscita ufficiale dei nuovi iPhone 13

Vedere per credere quanto è stato riportato in giornata da una fonte come MacRumors. Secondo quanto appreso stamane, infatti, la gamma di iPhone 13 offrirà nuovi colori rosa, nero e bronzo e le opzioni di archiviazione rimarranno le medesime che abbiamo avuto modo di toccare con mano con l’iPhone 12. Confermata, però, l’assenza di un’opzione di archiviazione da 256 GB per i modelli standard da 5,4 pollici e 6,1 pollici. Questo, almeno, quanto riporta il sito KTC, che ritiene di essere risalito alle opzioni di configurazione dei dispositivi in ​​arrivo.

Allo stato attuale dei fatti, potremmo dire che l’iPhone 13 mini e l’ iPhone 13 continueranno ad essere disponibili in sei opzioni cromatiche. Avremo dunque le versioni di colore nero, blu, viola, rosa, bianco e rosso. Ciò significa che la variante Pink sostituirà quella Green che abbiamo osservato con la linea degli iPhone 12‌. Allo stesso tempo, i vari iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max continueranno ad essere disponibili in quattro versioni: nero, argento, oro e bronzo. Questo significa che il prodotto Black sostituirà Graphite conosciuto con la linea di iPhone 12 Pro, mentre la colorazione “bronzo” sostituirà Pacific Blue.

Fate molta attenzione, dunque, perché potrebbero esserci ulteriori novità dell’ultimo minuto prima dell’uscita degli iPhone 13 sul mercato. Quali sono le vostre aspettative in merito? Fateci sapere cosa ne pensate.