Come ampiamente preventivato, la data di uscita iPhone 13 è stata ufficializzata nella serata di ieri sera. Niente sorprese per l’evento Apple che si terrà il prossimo martedì 14 settembre, seguendo il tradizionale schema delle presentazioni Apple di settembre.

I successori degli iPhone 12 dovrebbero essere ancora una volta 4: ci sarebbe un modello standard da da 6,1pollici, uno Mini da 5,4 pollici, l’esemplare Pro da 6,1pollici e infine il top premium assoluto Pro Max da 6,7 pollici. Tutta la serie troverà di certo posto nella prossima presentazione dell’azienda di Cupertino senza alcuna eccezione, con le informazioni sulla relativa commercializzazione.

Meglio tenersi pronti già alla prossima uscita iPhone 13 con i dettagli sull’orario e lo streaming dell’evento. Noi italiani dovremo sintonizzarci alle ore 19 per godere della presentazione dei nuovi prodotti Apple. I canali per la visione dell’evento saranno sempre gli stessi adottati dall’azienda per i suoi lanci. La live partirà direttamente sul sito Apple a questo indirizzo, ma anche via l’app Apple TV. Di certo la presentazione, come di consueto, farà capolino anche attraverso il canale YouTube ufficiale dell’azienda.

Della presentazione del prossimo 14 settembre si aveva già quasi la certezza da svariati giorni e l’annuncio Apple ha semplicemente confermato quanto dato per scontato. In riferimento all’uscita iPhone 13 di tipo commerciale ora, si nutrono pure pochi dubbi su quando ogni modello della nuova serie di melafonini 2021 sarà messa in vendita. Anche in questo caso, seguendo uno schema più che consono, Tim Cook potrebbe annunciare la vendita dei nuovi prodotti per il prossimo venerdì 24 settembre. Sul prezzo dei successori degli iPhone 12 si staglia qualche nuvola legata ad un possibile rialzo del valore commerciale, dovuto all’aumento dei costi dei chip ma su questo aspetto almeno speriamo che gli ultimi rumor non siano per nulla confermati. Esattamente 6 giorni a partire da adesso e lo scopriremo.