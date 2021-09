Dopo la provocazione lanciata in diretta su Rai 1 dai Seat Music Awards Fedez risponde a Pio e Amedeo, e lo fa nel suo stile dalle storie di Instagram. Il duo di comici pugliesi, infatti, ha lanciato una frecciatina contro il rapper e influencer milanese andando a stuzzicare l’abitudine di Fedez di pronunciarsi su temi politici e sull’attualità. Pio e Amedeo, nel dissarlo, lo hanno sottilmente accusato di innalzare polemiche solamente per vendere i suoi prodotti sui social.

La provocazione di Pio e Amedeo

Nella provocazione lanciata da Pio e Amedeo contro Fedez c’è stato un riferimento alla polemica del rapper contro mamma Rai in occasione del concertone del Primo Maggio, dunque sui temi della censura e della libertà di opinione. Secondo il duo comico, la loro presenza sul palco del Seat Music Awards è stata la dimostrazione della libertà della Rai in termini di censura. I due, infatti, erano stati aspramente criticati per aver usato la parola “ricc**one” durante il loro fortunato show Felicissima Sera. Ecco il loro discorso:

“Se Pio e Amedeo sono su Rai Uno vuol dire che la Rai è libera. Nessuno si è permesso di venire da noi a chiedere ‘ragazzi che dite?’, uno poi arriva in diretta e dice quello che pensa, non è che arriva un bodyguard a prenderti e cacciarti dal palco. Qualcun altro avrebbe potuto fare così senza fare tante polemiche. Dai Federico, non si fa la polemica e poi ‘fai swipe’ e si vende i prodotti ‘compra lo smalto che ho fatto io’. Insomma, applauso alla Rai che non ci ha censurato”.

Fedez risponde a Pio e Amedeo

I fan hanno avvisato Fedez in diretta mentre il discorso di Pio e Amedeo andava in onda. Il rapper ha dunque risposto subito, dal suo letto, esordendo con “stavo andando a dormire”. Su Twitter ha scritto: “Che mi sono perso”, ma in un video pubblicato nelle storie di Instagram ha risposto al duo comico.

“Figo, onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai: nella Rete in cui non vorrebbero che tu citassi i nomi dei politici perché non è presente il contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti, cercando di spu**anare l’avversario senza contraddittorio. Figo! Bravi tutti, mi è piaciuto, bravi Pio e Amedeo spero un giorno di diventare un anticonformista rivoluzionario come voi. Comincerò uscendo per la strada dando del neg*o e fro**o a tutti e strapperò un sacco di sorrisoni. Sono un po’ deluso comunque, da Pio e Amedeo. Avete fatto questo atto rivoluzionario di sdoganare la parola neg*o e fro**o, siete in diretta sulla Rai ma una bella bestemmia non me la tiri? I neg*i e i fro*i ti rispondono con un sorriso, i cristiani sono obbligati a perdonarti, siete un po’ arrugginiti. State perdendo lo smalto e se volete ve ne presto un pochino”.

Per il momento Pio e Amedeo non hanno risposto. Non si esclude, tuttavia, che la polemica possa continuare nei prossimi giorni, visto lo storico dei dissing collezionati da Fedez negli ultimi anni. Recentemente, per esempio, si è scontrato con Vittorio Sgarbi e il Vaticano, ma è anche stato sotto i riflettori per una presunta lite con Chiara Ferragni durante la vacanza. Di seguito il video in cui Fedez risponde a Pio e Amedeo.