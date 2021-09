Nel giorno in cui si celebrava il terzo anniversario delle nozze è stato spoilerato il nuovo singolo di Fedez. L’anticipazione è arrivata dallo stesso Federico Lucia che ha fatto una sorpresa a sua moglie Chiara Ferragni.

Il nuovo singolo di Fedez

La voce meccanizzata dall’autotune, abiti eleganti, una piattaforma, due musicisti e sua moglie. Con questi pochi elementi Fedez ha portato Chiara Ferragni sul lago di Como e le ha dedicato una canzone a sorpresa. Ironicamente, nel testo si fa riferimento anche alla lite paparazzata dai fotografi di Chi con quella foto che mostrava la coppia affrontarsi a muso duro durante le vacanze sullo yacht.

“Giuro, mi fai venire voglia di futuro. Mi lasci vincere e poi vuoi la rivincita. E litigare con te è meglio del cinema”.

Dopo tanti meme per scherzare su quegli scatti rubati sullo yacht, Fedez ha pensato bene di esorcizzare quello strano scoop traducendolo in musica. Sulla piattaforma insieme alla coppia un chitarrista e il compositore Alessandro Martire al pianoforte. Chiara ha seguito l’esecuzione del marito standogli di fronte, emozionata, per poi condividere quel momento sui social. Ecco le sue parole:

“Per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e ha cantato una sua nuova canzone scritta per me”.

Il nuovo disco di Fedez

Dopo questa novità – lo “spoilerino”, nel gergo del rapper e dei suoi follower – i fan si dichiarano in attesa del nuovo disco. Nell’ultimo anno Federico Lucia ha pubblicato singoli sparsi, da Bella Storia a Bimbi Per Strada, e in più occasioni ha rivelato di essersi recato a Cagliari per lavorare al nuovo progetto.

I fan, inoltre, si ricordano di uno spoiler pubblicato su Twitter e poi subito rimosso ma non abbastanza in fretta da non essere immortalato. Nel tweet, pubblicato il 31 luglio, Fedez aveva riferito diverse informazioni e per questo i fan sono sicuri che l’annuncio con la data d’uscita potrebbe essere imminente. Nel frattempo il rapper gode ancora del successo di Mille, il featuring con Achille Lauro e Orietta Berti che si è rivelato il vero tormentone dell’estate.

Di seguito il video pubblicato da Chiara Ferragni con l’anteprima del nuovo brano di Fedez.