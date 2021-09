Sono stati comunicati gli ospiti dei Seat Music Awards del 9 settembre. Stasera in diretta su Rai1 andrà in onda la prima serata dei Seat Music Awards 2021; alla conduzione ci sono Carlo Conti e Vanessa Incontrada. La serata inizierà alle ore 20.35 per terminare alle ore 00.30.

L’evento sarà trasmesso dall’Arena di Verona e accoglierà gli artisti che nell’ultimo anno si sono distinti per singoli venduti ed album. Ad essere premiati sono coloro che hanno venduto brani al punto da raggiungere almeno la certificazione di disco di platino; tra gli album riceveranno i premi coloro che avranno certificato almeno un disco d’oro.

Tantissimi sono i cantanti attesi a Verona tra oggi e domani, per le due serate dei Seat Music Awards. La suddivisione degli artisti nelle due serate è stata già comunicata mentre non si hanno dettagli sulla scaletta precisa e sull’ordine di esibizione.

Stasera è attesa Alessandra Amoroso ma anche Amadeus e Orietta Berti. Tra i premiati Zucchero, Marco Masini e i Pooh, reduci dal lutto i Dodi Battaglia, costretto a salutare sua mogie Paola.

Ai Seat Music Awards tra i superospiti di oggi c’è Maria De Filippi, la conduttrice Mediaset in Rai per una sola sera. Con lei sul palco tanti dei suoi ex Amici, ormai con all’attivo un percorso nel mondo musicale.

Tra i concorrenti dell’ultima edizione del talent show oggi ci sarà il cantante Aka7even. Attesi oggi a Verona Marco Mengoni e Francesca Michielin, costretta a sospendere il tour a causa di un positivo nel suo staff.

A Verona anche Alessandro Cattelan, atteso in Rai a settembre con il suo show, Da Grande.

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE

ALESSANDRA AMOROSO, AMADEUS, CLAUDIO BAGLIONI, ORIETTA BERTI,

ALESSANDRO CATTELAN, ANTONELLA CLERICI, PAOLA CORTELLESI, GIGI D’ALESSIO,

MARIA DE FILIPPI, ROBY FACCHINETTI, DODI BATTAGLIA, RED CANZIAN, MARCO GIALLINI, IL VOLO,

JERRY CALÀ, ACHILLE LAURO, LIGABUE, MADAME, MAHMOOD & ELISA, FIORELLA MANNOIA,

MARRACASH, MARCO MASINI, MECNA, MARCO MENGONI, FRANCESCA MICHIELIN,

GIORGIO PANARIELLO, MASSIMO PERICOLO, PIO E AMEDEO, PSICOLOGI, PURPLE DISCO MACHINE, RANDOM, SAMUEL, SANGIOVANNI, AKA 7EVEN, ALESSANDRO SIANI, ZUCCHERO