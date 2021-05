Mediaset non molla e dopo le polemiche e il polverone che si sono alzati dopo l’ultima puntata con il loro discorso sul politicamente corretto, e non solo, Pio e Amedeo tornano al timone di una puntata speciale di Felicissima Sera. Il prime time di Canale5 si colora di nuovo di trash e di risate, per chi apprezza il genere, ma questa volta al giovedì e non al venerdì lasciando libero di respirare Carlo Conti con il suo Top Dieci.

Pio e Amedeo tornano in onda per il best off di Felicissima Sera al giovedì prendendo il posto dell’Isola dei Famosi 2021. A quanto pare, almeno ufficialmente, Mediaset ha deciso di optare per questo piccolo trasloco per evitare l’accavallarsi della versione italiana del reality con quella spagnolo, Supervivientes, in onda proprio al giovedì, ma ufficiosamente potrebbe trattarsi di un problema di ascolti dovuto allo scontro con le fiction di Rai1.

La prossima settimana al posto di Pio e Amedeo andrà in onda un film confermando così il doppio appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021 al lunedì e al venerdì proprio come era all’epoca per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Il problema, però, è un altro. Pio e Amedeo sono stati dissacranti, sopra le righe e spesso volgari (anche se chi li segue sa bene che questo è il loro tipo di comicità), quali saranno quindi le parti offerte in questo speciale mix in onda proprio giovedì?

Per qualcuno Mediaset si terrà fuori dai guai e lontano da possibili polemiche mentre per altri andrà oltre cavalcando questo clima di accuse e recriminazioni, per affondare il piede sull’acceleratore, chi avrà ragione? Al momento il promo non mostra dettagli sulla nuova puntata di giovedì e non annuncia spezzoni inediti che non sono andati in onda, e allora cosa vedremo? Lo scopriremo solo giovedì sera su Canale5.