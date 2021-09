Chicago Fire 9 ci sarà oppure no? Chi segue la programmazione americana sa bene che non solo la nona stagione è già stata annunciata ma che è andata in onda nei mesi scorsi non solo in Patria ma anche sulla pay tv italiana. I protagonisti della serie, i pompieri della Caserma 51, torneranno su Italia1 la prossima estate con i nuovi episodi di Chicago Fire 9 che dovranno mettere una toppa al finale affrettato dell’ottava stagione in onda oggi, 9 settembre.

Proprio come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, la rete ha deciso di far slittare il finale dell’ottava stagione proprio a questa sera evitando di mandare in onda ben tre episodi ieri. Il pubblico dovrà mettersi comodo per guardare il finale dal titolo La campana del Cinquantuno in cui Foster decide di ricominciare a studiare medicina, ma teme che la sua amica Brett non prenderà molto bene la notizia del suo trasferimento.

Il destino della Foster è destinato a rimanere appeso perché all’epoca la serie si è interrotta prima del previsto per via della pandemia che ha fatto calare il sipario sui set, questa spiegazione permetterà al pubblico di prenderla con filosofia questa sera? L’unica consolazione è che Chicago Fire 9 ci sarà e che riprenderà proprio da dove siamo rimasti con nuove missioni, pericoli e scontri.

Proprio la Foster sembra intenzionata a riprendere i suoi studi in medicina ma nel finale di questa sera non sapremo se la Northwestern la accetterà di nuovo oppure no. A rivelare qualche dettaglio in più ci pensano le anticipazioni di Chicago Fire 9 che pongono l’accento sul fatto che l’attrice che le presta il volto ha lasciato la serie. Anche tra Violet e Gallo niente sembra essere definito e il finale in onda oggi non aiuterà nemmeno i questo senso.

Il primo episodio di Chicago Fire 9 porterà i nostri vigili a fare i conti con la pandemia in corso a Chicago. Sull’ambulanza adesso c’è una new entry, Gianna Mackey, amica di infanzia di Cruz, ed è lei che prenderà il posto di Emily Foster sull’ambulanza 61. Le cose si complicano quando le due si troveranno a soccorrere un tossicodipendente in fin di vita con una pistola puntata alla testa, come finirà per loro? Dall’altro canto, Severide rimane bloccato sotto uno scaffale durante una missione di salvataggio, ne uscirà indenne?