C’è Harry Potter e la Camera dei Segreti su Italia1. Stasera 19 gennaio, la rete Mediaset ripropone la seconda avventura del maghetto di Howgarts.

Le vacanze estive volgono al termine e il giovane mago Harry Potter si appresta a far ritorno al castello di Hogwarts. Ma prima il nostro eroe deve ancora sopportare qualche ora nella casa degli zii. E non saranno momenti esenti da sorprese. Spedito dallo zio Vernon nella propria camera, onde evitare guai magici di fronte agli occhi di alcuni importanti ospiti, Harry inizia a preparare i bagagli. Ma viene interrotto da una visita inaspettata. Un elfo domestico di nome Dobby gli rivela che un terribile pericolo lo attende a Hogwarts e lo prega di non far mai più ritorno alla scuola di magia. Harry ovviamente, non gli dà retta. Complice l’intervento degli imprevedibili fratelli Weasley, parte alla volta del castello, dove incontrerà il proprio destino: un mostro misterioso si aggira per la scuola pietrificando i maghi mezzosangue figli di babbani, e tutti incolpano Harry.

Secondo capitolo della saga nata dalla penna di JK Rowling. Chris Columbus abbandona l’aura fiabesca del primo film per avventurarsi in atmosfere più cupe. Una strada poi ripresa dai suoi successori, Cuarón e Newell, nel terzo e quarto capitolo.

Nel cast di Harry Potter e la Camera dei Segreti: Daniel Radcliffe è Harry Potter; Rupert Grint è Ron Weasley; Emma Watson è Hermione Granger; Kenneth Branagh è Gilderoy Allock; Richard Harris è Albus Silente; Bonnie Wright è Ginny Weasley; James Phelps è Fred Weasley; Oliver Phelps è George Weasley; Toby Jones è Dobby; Tom Felton è Draco Malfoy; Robbie Coltrane è Rubeus Hagrid; Matthew Lewis è Neville Paciock; Maggie Smith è Minerva McGranitt; Christian Coulson è Tom Riddle; Alan Rickman è Severus Piton; David Bradley è Argus Gazza; Jason Isaacs è Lucius Malfoy; Shirley Henderson è Mirtilla Malcontenta; Richard Griffiths è Vernon Dursley; Fiona Shaw è Petunia Dursley; Harry Melling è Dudley Dursley.

L’appuntamento con Harry Potter e la Camera dei Segreti è per stasera alle 21:30 su Italia1.

