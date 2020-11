Quella di oggi sarà una giornata complicata per i fa di Chicago Fire 9 che da una parte potranno gongolare per il debutto della loro serie preferita ma dall’altra dovranno temere un possibile slittamento della programmazione. Poco fa Deadline ha riportato in esclusiva la notizia di alcuni casi positivi al Covid 19 sul set della serie, membri della squadra molto vicini al cast e alla prima unità tanto da optare per uno stop alla produzione di quindici giorni a partire già da domenica scorsa, 8 novembre.

Secondo quanto riportato sembra che diverse persone del team di produzione di Chicago Fire 9 siano risultati positivi ai test che vengono effettuati come parte dei protocolli di sicurezza COVID dello show. I risultati positivi hanno innescato le linee guida stabilite dallo Stato e delineate nel NBCU Production Playbook, incluso il tracciamento dei contatti. Poiché le persone colpite svolgevano compiti che richiedevano una stretta vicinanza ad altri membri del cast e della troupe, la produzione è stata sospesa per 14 giorni. Il mese scorso era toccato a Chicago Med sospendere la produzione senza avere ripercussioni sulla messa in onda.

ATTENZIONE SPOILER!

Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med hanno segnato il loro debutto proprio mercoledì sera negli Usa, 11 novembre, portando sullo schermo il proprio punto di vista sulla pandemia in corso. In particolare, in Chicago Fire 9 i fan hanno accolto un nuovo paramedico nella mischia con chiamata che la mette in pericolo. Gianna e Brett vengono chiamate da una vittima di overdose, All’improvviso, un uomo punta una pistola alla testa di Brett e le dice che se l’altro uomo muore, anche lei muore. Le due riescono a portarlo via e ricoverarlo in ospedale ma per lui non ci sarà niente da fare. Le due finiscono nel mirino del fratello e se in un primo momento basta Casey per tranquillizzare Brett, alla fine dell’episodio l’uomo torna alla carica. Brett sta guidando l’ambulanza con Mackey sul sedile del passeggero quando Joe Halleck cerca di mandarle fuori strada riuscendoci.

Intanto il capo dice a Kidd che non ci sono abbastanza donne di colore in posizioni di comando, e gli piacerebbe vederla in nei panni di tenente. Seguirà il suo consiglio e si preparerà per gli esami?