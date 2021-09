Il finale di Chicago Fire 8 è dietro l’angolo. La lunga cavalcata in compagnia con le serie di Dick Wolf sta per finire e mentre i promo di Chicago Med 5 continuano ad andare in onda su Italia1, i fan si preparano per l’ultimo episodio dedicato ai pompieri della Caserma 51. L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 20 previsto per domani sera dal titolo La campana del Cinquantuno.

Nell’episodio, Foster decide di ricominciare a studiare medicina, ma teme che la sua amica Brett non prenderà molto bene la notizia del suo trasferimento. Il suo amore per la medicina e un intervento d’urgenza per aiutare una vittima, la spingono a prendere una decisione importante che potrebbe cambiare i suoi nuovi equilibri, come finirà tra loro?

Le anticipazioni della nona stagione già annunciata rivelano che il suo destino è già segnato visto che Emily Foster, l’attrice che le presta il volto, lascerà la serie. Dall’altro lato proprio la vita di Sylvie Brett sarà sconvolta da un radicale cambiamento quando, avvicinatasi alla madre biologica, dovrà affrontare questioni scottanti. Infine, Julie dovrà affrontare le conseguenze del distacco della placenta ovvero un intervento d’urgenza durante il quale le cose non andranno come previsto, morirà? L’evento in qualche modo sarà legato proprio a Brett e alle sue scelte future? Sembra proprio di sì.

Prima del finale di Chicago Fire 8 previsto per domani, 9 settembre, l’appuntamento è fissato per oggi, a partire dalle 21.30, con due episodi dal titolo Ti copro io e Manteniamo la calma in cui durante un incendio in un motel, viene trovato il corpo di Brad Whittier che era già morto per affogamento prima che scoppiasse il rogo. Dei dimostranti occupano la caserma Cinquantuno per protestare contro la chiusura di un’altra caserma. La situazione si fa man mano più incandescente.