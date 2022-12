Keeley Hawes nel cast di Crossfire Bloccati nell’Incubo, la miniserie targata Bbc in onda da oggi, 15 dicembre, su Italia1 per u totale di due serate. Una vera e propria maratona in due prime serate, quella di oggi e quella di domani, venerdì 16 dicembre, per quello che è stato annunciato e presentato come un thriller adrenalinico ambientato in un lussuoso resort delle Isole Canarie in cui snocciolare una storia di sopravvivenza e resistenza, ma anche intima e commovente, che terrà gli spettatori con il fiato sospeso fino alla fine.

Protagonista di Crossfire Bloccati nell’Incubo è Keeley Hawes (già vista in “Bodyguard”) e al suo fianco ci sarà Hugo Silva nei panni di Mateo. Jo cercherà di salvare i suoi familiari e se stessa con l’aiuto del capo della sicurezza dell’hotel ma senza dimenticare che ci sono dei pericolosi assassini che minacciano le loro vite. Nel cast della miniserie ci sono anche Lee Ingleby, Daniel Ryan, Josette Simon, Anneika Rose, Noah Leggott.

Quella che ci terrà compagnia è una serie creata e scritta da Louise Doughty, scrittrice di best-seller e autrice di “Fino in fondo” in cui proprio la protagonista, pronta a prendere il sole nel balcone della sua lussuosa camera di albergo, finisce per l’essere sconvolta da alcuni spari che si sentono in tutto il complesso. Gli uomini armati, in cerca di vendetta, hanno trasformato il resort in un terrificante inferno, come potranno uscirne gli ospiti del resort?

Molti non sanno che la storia di Crossfire Bloccati nell’Incubo è in realtà vera e riguarda l’ex agente di polizia Jo Cross, costretta a tornare in azione per salvare la sua famiglia finita nel mirino di una banda di criminali che ha fatto irruzione nel loro albergo, l’Hotel Il Barranco Tropical, e ha preso in ostaggio alcuni ospiti, come finirà lo scopriremo nella seconda e ultima parte in onda domani sera.