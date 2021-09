Vengono segnalati in questi minuti alcuni problemi Fastweb che non vanno in alcun modo sottovalutati dai tecnici. Dico subito che, al momento della pubblicazione del nostro articolo, i numeri non siano tali da indurmi a parlare di “down“, ma è chiaro che la questione debba essere valutata minuto dopo minuto. Malfunzionamenti del genere, infatti, evolvono a stretto giro, come del resto abbiamo avuto modo di osservare a fine agosto, quando sulle nostre pagine vi abbiamo raccontato qualche altro disagio con questo brand.

Cosa sappiamo sui problemi Fastweb di oggi 8 settembre

In particolare, ci sono alcune informazioni che possiamo prendere immediatamente in esame sui problemi Fastweb riscontrati oggi 8 settembre in Italia. Come accennato, Down Detector ci fornisce indicazioni in tempo reale, secondo cui le anomalie di questo mercoledì sembrano essere tutto sommato sotto controllo. Tuttavia, non è semplice leggere la situazione. Qualcuno parla di interruzione del servizio sulla linea mobile, mentre altri si concentrano su quella domestica.

Allo stesso tempo, le segnalazioni sui problemi Fastweb di stamane arrivano da diverse regioni, pur essendo tutto sommato contenute. Tutti dettagli che, almeno per ora, non consentono di mettere a fuoco un elemento specifico alla base di tutto ciò. Ecco perché è importante appellarsi anche ai nostri lettori, affinché eventuali disagi ci possano essere raccontati nei commenti a fine articolo. Qualora li abbiate registrati, non esitate a farci sapere qui di seguito, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore.