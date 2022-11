Stanno venendo a galla in questi minuti problemi Fastweb, con la rete che non funziona oggi 9 novembre. In attesa di capire se il disservizio riguardi maggiormente la rete mobile o quella fissa, i numeri al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono ancora al livello di quelli riscontrati a settembre con un altro articolo da noi pubblicato. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di possibili riscontri da parte della compagnia telefonica, o meglio ancora della risoluzione definitiva del disservizio citato da diversi clienti. Gli stessi che ora sono alla ricerca del numero del servizio clienti.

Primi riscontri sui problemi Fastweb ell 9 novembre: informazioni sul numero servizio clienti ad oggi

Come accennato, su Down Detector possiamo renderci conto che i problemi Fastweb del 9 novembre non siano per nulla isolati. Come prima ipotesi, sembrerebbe che il disservizio coinvolga maggiormente la rete fissa, ma è chiaro che lo scenario sia in continua evoluzione in circostanze del genere. Il numero del servizio clienti oggi è 192193, ma in situazioni di questo tipo mettersi in contatto con un operatore in grado di sciogliere tutti i nostri dubbi non è mai la cosa più facile del mondo.

In attesa di eventuali prese di posizione da parte dell’assistenza, che tornerebbero molto utili per comprendere la natura del disservizio e dei problemi Fastweb, invitiamo tutti i nostri lettori a commentare l’articolo di oggi. In questo modo, infatti, sarà possibile avere un’idea più chiara sulla questione, eventualmente dopo aver provato a digitare il numero del servizio clienti. L’auspicio è che dagli operatori possa giungere quantomeno un chiarimento utile per spiegare a cosa sia dovuto il malfunzionamento di questo mercoledì.

A voi come vanno le cose? In quale modalità si sono manifestati eventuali problemi Fastweb? Fateci sapere oggi stesso.