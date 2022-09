Purtroppo non funziona Fastweb a dovere in questo lunedì 5 settembre, almeno per un certo numero di clienti. Non siamo al cospetto di un vero e proprio down, eppure le difficoltà ci sono pure se si cerca di contattare il servizio clienti e l’assistenza in altro modo. Cerchiamo di comprendere la vera natura dei problemi in questo inizio settimana.

La prima cosa da dire è che le prime difficoltà sono partite subito dopo le 9 di stamane. Non c’è un’area geografica esatta dalla quale partono la totalità di segnalazioni di disservizi, considerando naturalmente che dai centri con densità demografica maggiore arriveranno più alert relativi ai problemi. Le difficoltà riguardano principalmente la navigazione in rete che è fortemente rallentata o completamente bloccata, almeno in alcuni casi. L’aspetto più interessante delle anomalie odierne è pure che il servizio clienti e altri canali di assistenza e supporto sembrano essere un po’ in affanno: i clienti non riescono ad entrare in contatto con gli operatori ed ottenere il giusto aiuto. Come pure dimostrato dall’immagine di apertura articolo, anche andando sul sito o sull’app del vettore, appare un avviso di servizio non disponibile.

Nonostante le attuali difficoltà, è giusto indicare tutti i canali di supporto utili se non funziona Fastweb in questa giornata come in altri momenti. Il servizio di customer care risponde sempre al recapito unico per i clienti192193, grazie al quale è possibile riuscire a parlare con un operatore. Sono anche attivi i canali social di assistenza, sia attraverso Facebook, sia attraverso Twitter. Proprio la pagina Facebook di Fastweb garantisce supporto dalle ore 9:00 alle 21:00, dal lunedì alla domenica (festivi esclusi) ed è raggiungibile a questo indirizzo. Come ulteriore soluzione, non manchiamo di segnalare ai nostri lettori anche la presenza di un account Twitter dedicato attraverso il profilo @FASTWEBHelp!.