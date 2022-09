Oggi 1 settembre non funziona Fastweb per il suo servizio di rete e numerosi clienti non riescono a navigare come al solito, per lavoro, studio o semplicemente per svago. Non siamo al cospetto di un down completo del servizio, eppure le fastidiose anomalie non mancano per chi si affida all’operatore in tutta Italia. Esaminiamo dunque la tipologia delle difficoltà e l’attuale situazione per il servizio di connessione.

Tipologia di problemi

Come riporta anche il servizio Downdetector, i primi problemi odierni sono stati segnalati subito dopo le 7. Al momento di questa pubblicazione, ci sono più di un centinaio di testimonianze costanti delle anomalie da parte di clienti ai quali non funziona Fastweb, nonostante i numerosi tentativi profusi. Le difficoltà riguardano principalmente la rete della linea fissa di casa e del servizio mobile con vistosi rallentamenti nella connessione o l’impossibilità totale di navigare. Lo status del servizio è in evoluzione e non possiamo ipotizzare (almeno per ora) un repentino ritorno alla normalità del servizio, anche per la mancanza di feedback ufficiali da parte dell’operatore.

Assistenza per segnalazione guasti

Visto il disservizio odierno, è più che normale che i clienti ai quali non funziona Fastweb cerchino informazioni sui canali di assistenza del loro operatore e dunque per la segnalazione guasti. Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, è giusto segnalare che il servizio di customer care risponde al numero192193, grazie al quale (dopo una serie di scelte) si potrà parlare anche con un operatore. Nel caso si preferiscano altri canali rispetto a quello telefonico, vanno anche segnalati i profili social care dell’operatore. Non c’è dubbio che la pagina Facebook di Fastweb sia abbastanza attiva per il supporto 9:00 alle 21:00 dal lunedì alla domenica (festivi esclusi), a questo indirizzo. Inoltre, bisogna segnalare ai nostri lettori che è possibile ottenere supporto anche su Twitter attraverso il profilo @FASTWEBHelp!, anche in quest’ultimo caso dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria 9:00-21:00.

