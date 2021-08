Bisogna analizzare con una certa attenzione i problemi Fastweb riscontrati dagli utenti oggi 31 agosto. Il noto operatore, infatti, sta facendo registrare anomalie differenti rispetto a quelle che abbiamo esaminato sulle nostre pagine a giugno, quando ci siamo concentrati sul servizio di posta elettronica. Cerchiamo di raccogliere le prime informazioni in merito, in modo da contestualizzare l’anomalia che è venuta a galla poco dopo le 10 di questo martedì qui in Italia.

Indicazioni sui problemi Fastweb con linea che non funziona il 31 agosto

Sostanzialmente, il down di cui parlano alcuni utenti pare andare al di là del disservizio email. Oggi tocca concentrarsi su linee domestiche, in attesa di capire se siano trapelati dei disagi anche dal punto di vista della linea mobile. Una situazione in costante evoluzione, che possiamo seguire in tempo reale anche su Down Detector. Magari in attesa di qualche aggiornamento ufficiale da parte dell’assistenza. Solo così, infatti, capiremo quale sia l’origine e la reale portata del disservizio odierno.

La questione relativa ai problemi Fastweb trapelati in Italia il 31 agosto, dunque, richiede qualche altro approfondimento, che speriamo di potervi fornire nel giro di pochi minuti. Al momento, come accennato, le segnalazioni sono maggiormente focalizzate sulle linee domestiche, ma non è chiaro se l’anomalia possa essere in qualche modo geolocalizzata, oppure se riguardi diverse aree del Paese.

I numeri dei problemi Fastweb non sono tali da indurmi a parlare di down, ma è chiaro che sarà molto importante monitorare la situazione nelle prossime ore, sperando che tutto possa rientrare per chi ha difficoltà a connettersi in queste ore. Nel frattempo, qualora vogliate condividere con noi la vostra esperienza sul disservizio, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi per capire qualcosa di più insieme.