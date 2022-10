Sono state annunciate nuove rimodulazioni Fastweb Mobile che, a partire dal 1 novembre 2022, coinvolgeranno diversi utenti. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, gli aumenti previsti saranno compresi tra 5 centesimi di euro e 3 euro al mese. Dal 1 ottobre i clienti interessati stanno iniziando a ricevere la relativa comunicazione in fattura, attraverso SMS o nella propria area personale MyFastweb (potreste essere raggiunti dall’informativa in questi giorni, se interessati la cosa vi riguarda personalmente).

Gli utenti contrari alle rimodulazioni Fastweb Mobile potranno recedere dal contratto e/o passare ad un altro gestore telefonico senza penali o costi di disattivazione entro il 15 gennaio 2023, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo “Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)” o una PEC a “fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it”, specificando nella causale “modifica delle condizioni contrattuali” ed allegando una copia del proprio documento di identità in corso di validità. Potrete anche recarvi in un punto vendita autorizzato, contattare il Servizio Clienti Fastweb o richiedere il tutto tramite MyFastweb, ricordandovi sempre di specificare come causale “modifica delle condizioni contrattuali”.

In caso di pagamenti rateizzati, sarà possibile decidere se continuare a pagare le rate residue con la stessa cadenza e metodo di pagamento o se saldare tutto in un’unica soluzione. Non possiamo ancora fornirvi l’elenco completo delle offerte che subiranno le rimodulazioni Fastweb Mobile, ma è chiaro che trattasi di tariffe vecchie, che necessitano di essere sostituite da quelle attualmente in commercio. Dispiace la cosa comporti un aumento del canone mensile (compreso tra 5 centesimi di euro e 3 euro al mese, a seconda dell’offerta attiva), ma purtroppo la decisione è stata presa e non è possibile tornare indietro. Se avete qualche domanda da farci sulle rimodulazioni Fastweb Mobile il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

