I cantanti Franco Ricciardi e Povia, attori come Eduardo Scarpetta e il coprotagonista del Commissario Ricciardi televisivo Antonio Milo, giornalisti come Antonello Perillo e Michelangelo Iossa, autore di una recente biografia su Rino Gaetano. Sono solo alcuni dei nomi che verranno insigniti del Premio Malafemmena, giunto nel 2021 alla diciassettesima edizione, nella serata che si svolgerà il 7 settembre al “Luna di Miele Eventi” a Varcaturo.

Ideato dalla giornalista napoletana Barbara Carere e dall’ex calciatore professionista Giuseppe Della Corte, il riconoscimento, dedicato al “principe della risata” Antonio de Curtis, premierà le eccellenze, napoletane e non solo, del mondo dello sport, dello spettacolo, giornalismo, medicina e impresa.

L’apertura sarà affidata al cantante Sabba, che interpreterà naturalmente Malafemmena, la più celebre tra le canzoni composte da quell’ingegno poliedrico che fu Totò. Il Premio Malafemmena, hanno ricordato gli organizzatori Carere e Della Corte, “porta avanti con orgoglio la responsabilità di ricordare un grande artista come Antonio de Curtis e in suo onore tutti i napoletani e non che si sono distinti nei rispettivi campi. Sono contenta di poter contribuire a valorizzare le nostre origini e una terra a volte ancora schiacciata dai luoghi comuni».

La serata sarà presentata da Gaetano Gaudiero e dalla padrona di casa Carere. A ricevere il premio, la preziosa statuetta artigianale di Totò realizzate dalle artiste, le sorelle D’Auria di San Biagio Dei Librai, saranno:

Giuseppe Povia, Enzo Salvi, Ivan Granatino, Franco Ricciardi, Marco Sentieri, Francesco Da Vinci, Anna Capasso, Eduardo Scarpetta, Vincenzo Nemolato, Erasmo Genzini, Mavi Gagliardi, Nando Mormone, Luciano Giugliano, Giovanni Esposito, Peppe Laurato, Francesco Boccia, Sabba, Antonio Milo, Alessio Gallo, Giovanni Amura, Stefano Prestisimone, Antonio Buonanno, Emiliana Cantone, Valerio Jovine, Hugo Maradona, Antonio Luise, Luca Rossi, Giuseppe Scicchitano, Vincenzo Pascarella, Francesco Scioscia, Ciro Verde, Francesco Amendola, Alberto Mentone, Antonello Perillo, Michelangelo Iossa, Vito Francesco Paglia, Diego Paura, Federico Perillo, Ciro Prato, Vincenzo Iorio, Davide Civitiello, Roberto Beccari, Umberto Del Prete, Antonio D’Addio, Paolo Fusco, Alfonso Fontanella, Franco Melidoni, Michele Lettera, Feliciano Padricelli. Il Premio Malafemmena è riconosciuto ufficialmente dalla famiglia de Curtis. Lattemiele è la radio ufficiale e tv dell’evento.