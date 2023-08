È bastato un tweet del giornalista Giuseppe Bassetti per scatenare le polemiche dei no-vax contro Povia, il cantautore genovese da sempre in linea contro i vaccini anti-Covid – solo quelli, dal momento che l’artista ha più volte precisato di essere vaccinato contro la meningite – il green pass e le restrizioni, dopo le prese di posizione contro la politica sull’immigrazione.

Il giornalista, il 9 agosto, ha twittato per raccontare l’evento Il Libro Premio – Città Di Manfredonia tenutosi l’8 agosto. All’evento hanno partecipato Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco, che dall’inizio della pandemia hanno sensibilizzato ininterrottamente sulla vaccinazione. Brindisi, tra parentesi, ha aggiunto: “E c’era anche Povia”. Come detto in apertura, ciò è bastato per scatenare i fan del cantautore che lo hanno accusato di essersi “venduto”.

Povia non ha perso tempo per replicare, e lo ha fatto in un primo video postato l’11 agosto al quale ha aggiunto alcune parole in calce:

“Vi direi che siete dei co***oni, ma sono troppo educato. E a chi dice: ‘Non dovevi andare a quell’evento’ rispondo: brutti cialtroni, non ho lavorato per due anni e mezzo e dovrei rinunciare al lavoro? Cialtroni! Sono le mie idee che contano, non dove le esprimo. Cialtroni! Siete peggio di chi combattete“.

La polemica tuttavia continua, con Povia che in un nuovo video girato a Liberi (Caserta) prima di un concerto fa ironia sui follower che lo hanno attaccato per la serata a Manfredonia. “Ora che Povia si è venduto, guardate che trattamento speciale mi fanno”, e il cantautore mostra il posto che gli hanno offerto per pernottare.

“Ovviamente Bassetti e Pregliasco dormiranno con me, Brindisi farà il cameriere”, ironizza Povia che conclude: “Vendetevi anche voi. Quanto non ce la fate!”.

