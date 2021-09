Ci sono indicazioni positive ed incoraggianti questa mattina, per tutti coloro che si ritrovano ancora con un prodotto che appartiene alla serie dei Samsung Galaxy Note 10. Dopo un paio di mesi al rallentatore, infatti, stavolta abbiamo avuto modo di toccare con mano in anticipo l’aggiornamento di settembre, a testimonianza del fatto che lo sviluppo software per questa serie non si sia arrestato. Insomma, lo stop alla produzione di nuovi device non ha in alcun modo generato problemi come si potrà osservare questo martedì.

Primi dettagli sull’aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 10

Lo abbiamo accennato in precedenza. Gli ultimi segnali in merito li avevamo avuti durante il mese di luglio, ma ora possiamo finalmente andare avanti con le considerazioni relative alle patch per il Samsung Galaxy Note 10. Un segnale, a tal proposito, ci è arrivato direttamente da SamMobile in queste ore. La fonte evidenzia che il colosso asiatico deve ancora rendere note le vulnerabilità che ha risolto con la patch di sicurezza di questo mese, ma è altamente probabile che le informazioni siano pubblicate nelle prossime due settimane.

Al momento, lo scenario più probabile è che il nuovo aggiornamento possa includere anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo, assicurando importanti plus a tutti coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy Note 10. Maggiori dettagli in merito si avranno con l’estensione del pacchetto software in questione, visto che al momento il discorso sembra essere circoscritto alla Corea come potrete immaginare.

Bisogna ricordare che l’azienda ha lanciato la serie dei Samsung Galaxy Note 10 due anni fa con l’interfaccia utente One basata su Android Pie. I dispositivi della gamma hanno ricevuto l’aggiornamento One UI 2 basato su Android 10 alla fine del 2019 e l’aggiornamento One UI 3 basato su Android 11 alla fine del 2020. Insomma, lo sviluppo software è stato costante dal giorno dell’esordio sul mercato.