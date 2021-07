L’aggiornamento di sicurezza di luglio 2021 ha ora iniziato a raggiungere anche il Samsung Galaxy Note 10 Lite. Come riportato da ‘SamMobile‘, il debutto si è fatto registrare in Polonia, attraverso la serie firmware N770FXXS7EUF2. Nessun altro Paese, finora, sembra aver ricevuto l’upgrade. Non sono state segnalate altre modifiche se non quelle relative alla sicurezza. La patch di luglio 2021, che è anche l’ultima in ordine di sviluppo, è stata distribuita in tutto il mondo ormai da qualche giorno. Durante questo periodo, il colosso di Seul ha dato il via ad altre 33 implementazioni in 19 Paesi. Come al solito, bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di vedere arrivare l’ultimo aggiornamento a bordo del proprio Samsung Galaxy Note 10 Lite.

Vi consigliamo di seguire il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ per verificare la disponibilità dell’upgrade per quanto concerne il vostro esemplare. Essendo già partito in Europa (l’aggiornamento non ha ancora messo piede in altri mercati al di fuori dei nostri confini), abbiamo ragione di credere che la patch di sicurezza di luglio 2021 arriverà a bordo dei Samsung Galaxy Note 10 Lite italiani in poco tempo (qualche giorno al massimo, se non di meno).

Preparatevi a riceverlo nel migliore dei modi, liberando spazio in memoria, effettuando un backup recente dei vostri dati ed assicurandovi, una volta notificato, di avere la batteria carica almeno al 50% prima di far partire l’installazione (per evitare che il telefono si spenga durante il procedimento, riportando facilmente corruzioni al sistema operativo). Assodato questo, non vi resta che attendere che l’upgrade colpisca il vostro personale esemplare (non dovrebbe mancare molto alla cosa, come vi abbiamo anticipato poc’anzi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.