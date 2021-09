Sono trascorse diverse settimane dall’arrivo dell’aggiornamento con OxygenOS 11 a bordo di OnePlus 6, al punto che in queste ore in tanti si chiedono quale sia il reale impatto del pacchetto software per il prodotto lanciato sul mercato nel 2018. Se non altro, perché parliamo di un modello ancora oggi molto diffuso in Italia, mentre in tanti aspettano ad aggiornare in attesa di riscontri del pubblico. Del resto, la notizia sul rilascio ve l’avevamo fornita sulle nostre pagine in piena estate, come molti ricorderanno.

Considerazioni sulla batteria per OnePlus 6 con OxygenOS 11

Ci sono alcune considerazioni da fare su OnePlus 6 dopo l’installazione dell’aggiornamento con OxygenOS 11. In primo luogo, non c’è stato un calo della durata della batteria per il device. Volendo, questa è già una notizia considerando quanto avvenuto con altri device Android abbastanza datati che hanno ricevuto upgrade importanti. Anzi, nel mio caso, avendo avuto modo di testare l’upgrade, si potrebbe parlare anche di un piccolo passo in avanti sul fronte autonomia con questo smartphone.

Ormai è trascorso quasi un mese dalla piena distribuzione dell’aggiornamento su larga scala e possiamo cominciare a maturare le prime certezze sulla tenuta di OnePlus 6 in questo particolare contesto. Qualche lag in più c’è, bisogna ammetterlo, soprattutto in fase di scrittura con la propria tastiera, senza dimenticare il problema del surriscaldamento. In fase di caricamento della batteria e durante l’aggiornamento delle applicazioni, infatti, il device raggiunge più facilmente temperature un pochino allarmanti.

Bug gestibili, cui si spera verrà messa una pezza con le patch delle prossime settimane. Staremo a vedere quale sarà l’approccio del produttore per questo device, fermo restando che OnePlus 6 sia ancora oggi un prodotto molto apprezzato in Italia. A voi come vanno le cose? Fateci sapere con un commento, sperando che tutto sommato il lavoro sia giudicato soddisfacente.