Si fa ancora una volta disinformazione in Italia e nel resto del mondo per quanto riguarda dispositivi come OnePlus 6 e 6T. Anche oggi, infatti, il tema caldo è quello della disponibilità dell’aggiornamento con Android 12, nonostante anche dal nostro magazine siano arrivate importanti precisazioni in merito la scorsa settimana. Cerchiamo di spiegarci bene una volta per tutte, in virtù del fatto che in alcuni forum ha preso piede la notizia secondo cui il produttore assicurerà il pacchetto software al solo device 6T.

Riscontri extra su OnePlus 6 e 6T con aggiornamento Android 12

Per questioni anagrafiche, dunque, c’è la convinzione che l’aggiornamento in questione possa vedere la luce solo sul prodotto più recente, ma le cose stanno diversamente. L’articolo originale che viene citato nelle suddette community non era altro che una completa speculazione da parte di un individuo un po’ illuso sul tema. I dispositivi 6T non riceveranno Android 12 da OnePlus. Le uniche versioni di Android 12 che potremo toccare con mano a bordo di OnePlus 6T e che gli stessi utenti vedranno sui propri dispositivi saranno ROM personalizzate.

Fortunatamente, per alcuni, il brand OnePlus è noto per il suo comportamento molto amichevole per gli sviluppatori, uno dei motivi per cui la maggior parte degli europei ha acquistato il marchio. Ecco perché gli scenari non sono così negativi per i possessori di OnePlus 6 e 6T. Lo sviluppo post-vendita è ancora piuttosto forte e avremo una varietà di rom Android 12 tra cui scegliere, nel caso in cui si voglia procedere ad ogni costo con il download dell’aggiornamento in questione.

Al di là degli inevitabili paletti per OnePlus 6 e 6T per quanto concerne l’aggiornamento ufficiale con Android 12, lo sviluppo software per questi modelli non terminerà qui. Assicurate ulteriori patch periodiche nel corso dei prossimi mesi. Restate connessi per saperne di più.