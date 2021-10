Si discute tanto in questi giorni del mancato supporto per OnePlus 6 e OnePlus 6T, a proposito dell’aggiornamento che sarà ottimizzato su Android 12 nel corso dei prossimi mesi. Un tema che per forza di cose ha richiamato l’attenzione di tante persone, non tanto per alcune anomalie riscontrate di recente, come quella relativa alla batteria di OnePlus 6 dopo il download di Android 11 (ne abbiamo parlato circa una settimana fa ), quanto per la politica del produttore.

Perché non ci sarà l’aggiornamento con Android 12 per OnePlus 6 e OnePlus 6T

In particolare, dando uno sguardo alle varie community di settore, mi sono reso conto che ci sia molta disinformazione sul tema. Ad esempio, alcuni utenti erano convinti che OnePlus 6 e OnePlus 6T avessero la garanzia di cinque anni di aggiornamenti. Una vera e propria enormità, considerando anche gli standard dei competitor. Notizia mai confermata dal produttore asiatico, che non è tenuto ad assicurare Android 12 ai suddetti dispositivi in futuro.

Non è un caso che alcuni membri dello staff OnePlus abbiano risposto al pubblico nel forum ufficiale , provando a chiarire alcuni importanti concetti. In pratica, i dispositivi della serie 6 hanno ricevuto tutto il supporto promesso al momento del lancio. Ad entrambi i modelli citati dal pubblico, quando hanno fatto il proprio esordio sul mercato, sono stati promessi due anni di aggiornamenti della versione Android e un ulteriore anno di aggiornamenti di sicurezza. Tali impegni sono stati rispettati.

Dunque, qualsiasi informazione abbiate letto o sentito, in merito al fatto che ci sarebbero stati cinque anni di supporto fino al 2023, è completamente falsa. Un ulteriore motivo per mettersi l’anima in pace, archiviando una volta per tutte l’idea che OnePlus 6 e OnePlus 6T possano ricevere addirittura l’aggiornamento con Android 12 nello scorcio iniziale del 2022. Meglio concentrarsi su altro.