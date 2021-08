Una dimostrazione di forza e di professionalità, quella che gli utenti ancora oggi in possesso di un OnePlus 6 stanno toccando con mano. Il device è andato alla grande sul mercato, ottenendo apprezzabili quote di mercato anche in Italia, con l’aggiornamento OxygenOS 11 che da tempo è nel mirino del pubblico. Ne avevamo parlato alcune settimane fa anche sul nostro magazine, preannunciando che i tempi fossero quasi maturi per fare uno step molto atteso. Ebbene, le previsioni sono state rispettate in pieno.

Sta arrivando anche in Italia l’aggiornamento OxygenOS 11 per OnePlus 6

Come ho avuto modo di constatare in prima persona nel corso delle ultime ore, l’aggiornamento OxygenOS 11 per OnePlus 6 risulta effettivamente in distribuzione anche in Italia. Collegandovi ad una buona rete WiFi, dovreste portare a termine l’intera operazione in meno di dieci minuti. Parliamo di un pacchetto software che supera i 2 GB, ma allo stesso tempo i server non intasati dovrebbero consentirvi di procedere con una certa velocità. Altro dettaglio che è giusto non tralasciare in queste ore.

Per quanto riguarda l’impatto che l’aggiornamento sta avendo sul device, di sicuro la fluidità ha fatto un passo in avanti per chi si ritrova con OnePlus 6. Anche i tempi di apertura delle app si sono accorciati e la grafica delle schermate non presenta diversità rispetto ai modelli più evoluti di questo produttore che hanno già avuto modo scaricare l’upgrade. Tra qualche giorno avremo le idee più chiare in termini di durata della batteria, anche se le prime impressioni sono assolutamente incoraggianti.

Nei prossimi giorni torneremo sicuramente sull’argomento, in attesa di capire quali saranno gli effetti a lungo termine del nuovo aggiornamento con OxygenOS 11 per OnePlus 6. Anche perché parliamo di un device che è ancora molto diffuso e popolare qui da noi. Fateci sapere se è arrivata la notifica per procedere con il download.