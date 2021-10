Dopo aver maturato un’esperienza diretta in merito, è opportuno tornare sull’argomento toccato alcune settimane fa sul nostro magazine a proposito della sostituzione della batteria per un OnePlus 6 in questo momento. Un po’ l’età del device, un po’ l’impatto avuto dal recente aggiornamento con OxyGenOS 11, hanno notevolmente abbassato l’autonomia di questo smartphone.

Dettagli e prezzo per sostituire la batteria di OnePlus 6

Alla luce di quanto accennato, considerando anche come mi siano andate le cose in queste settimane, vi riporto in primo luogo quanto premesso dall’assistenza, dopo aver contatto la divisione italiana del produttore per la sostituzione della batteria di OnePlus 6. Qui di seguito, più in particolare, le risposte ottenute:

“Il costo stimato per la riparazione è sotto indicato: 8,70€. La riparazione avrà anche la spesa di manodopera cioè 18.5€ e imposte (circa di 23%). Dunque il costo di riparazione in totale di circa 33€. Può anche verificare i prezzi seguendo il link https://www.oneplus.com/it/support/repair-pricing. Possibile effettuare una richiesta di riparazione per il suo dispositivo da inviare tramite il nostro sito ufficiale: Sotto sezione Support>Servizio riparazione> Richiedi una riparazione> Inserisce IMEI del dispositivo> continua> Sceglie il problema ed elabora il problema (potrebbe anche aggiungere tre immagini e ciascuna di massimo 10 MB di dimensione)> Continua.

Dopo aver effettuato la richiesta riceverà dunque un’email entro 24-48 ore dalla parte di centro assistenza con tutte le informazioni su come preparare, imballare e spedire il pacco. Inoltre riceverà un’etichetta di spedizione prepagata e precompilata nella stessa mail, quest’ultima dovrà essere stampata ed incollata al pacco.

Il corriere (solitamente UPS) ritirerà il suo dispositivo entro 2 giorni lavorativi, se non fosse reperibile nel periodo del ritiro presso l’indirizzo indicato nella pratica, potrà anche scegliere di lasciare il pacco presso una sede o un punto raccolta del corriere a lei più vicina”.

Confermo tutto, come detto per esperienza diretta, in modo da orientare al meglio tutti coloro che desiderano procedere con la sostituzione della batteria di OnePlus 6.