Sapevamo che prima o poi sarebbe finita, ma ci dispiace comunque dovervi informare che il supporto ufficiale per i OnePlus 6 e 6T può dirsi concluso. Come riportato su ‘reddit‘, i dispositivi, che ricordiamo essere stati lanciati nel 2018, hanno goduto di 3 major-release (Android 11 è arrivato l’estate scorsa, lo rammentiamo ai più smemorati), raggiungendo, in totale, circa 60 Closed Beta e 30 Open Beta. Non si può di certo dire che il produttore cinese abbia lesinato release per i OnePlus 6 e 6T, arrivati ormai alla fine della corsa per quanto riguarda il supporto ufficiale.

Per l’occasione, il team di sviluppo ha voluto ringraziare la community che ha contribuito a migliorare l’esperienza utente offerta dai OnePlus 6 e 6T. Ci sono stati tanti beta tester dal 2018 ad oggi che hanno offerto il proprio contributo alla causa, sempre prezioso e preciso. L’OEM ci ha anche tenuto a ringraziare tutti gli utenti che hanno deciso di puntare sui proprio smartphone, augurandosi possano, in futuro, continuare a fare questa scelta (in molti così stanno facendo, soddisfatti del lavoro compiuto dal produttore cinese con il modello attualmente in loro possesso). I proprietari dei OnePlus 6 e 6T, arrivati a questo punto, non potranno fare altro che affidarsi al modding, sperando che i dispositivi non vengano abbandonati pure dagli sviluppatori indipendenti, che in questi anni si sono dimostrati sempre molto attivi (non vediamo perché dovrebbe accadere proprio ora che c’è più bisogno di loro).

Diversamente bisognerà guadarsi intorno, scegliendo un nuovo smartphone dopo 4 anni di onorata carriera da parte dei OnePlus 6 e 6T (cosa niente affatto scontata dal momento che parliamo di dispositivi in grado di offrire ancora garanzie). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com