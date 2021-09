In questi giorni sta tenendo banco la notizia del cambio offerta Iliad, finalmente concesso ai clienti del vettore mobile anche se con specifica limitazione già messa in evidenza. Il piano tariffario può essere difatti modificato in un’unica opzione, quella con supporto al 5G e 120 GB di traffico dati a 9,90 euro. La riflessione è d’obbligo: conviene fare il grande salto alla nuova soluzione?

A chiedere a gran voce il cambio offerta Iliad fino a questo momento sono stati soprattutto i primissimi clienti del vettore, ossia quelli con specifico piano promozionale di lancio a 5,99 euro con 50 GB. Non c’è dubbio che l’unica migrazione concessa ora consentirebbe di avere invece 120 GB a disposizione per navigare, anche in 5G ma va esaminato il supporto alla tecnologia nei termini delle città italiane servite dal segnale e soprattutto dei dispositivi abilitati.

Chi effettuerà il cambio offerta Iliad nella tariffa da 9,90 euro con 120 GB potrà usufruire del 5G solo nelle seguenti città, mentre altrove ci si dovrà accontentare del 4G:

Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.

Altro discorso da fare è quello relativo al numero e al tipo di smartphone che potranno navigare in 5G dopo il cambio offerta Iliad, Nonostante l’annuncio della corposa novità per il vettore, il numero di modelli interessati resta ristretto e include solo alcuni brand. Come visibile nella lista di fine articolo, mancano di fatto all’appello del tutto i device Samsung, tra i più utilizzati e commercializzati in Italia, ma anche OnePlus ad esempio. Il vettore ha promesso un nuovo impegno per aumentare il numero di esemplari compatibili ma per il momento non sono noti i tempi esatti con i quali la lista attuale verrà ampliata, anche sensibilmente.

Huawei: P40, P40 Pro, P40 Pro +

Oppo: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro

Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro

Motorola: Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G

Nokia: Nokia 8.3 5G

Apple: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

Conviene dunque quasi raddoppiare la spesa telefonica mensile e procedere al cambio offerta Iliad? Di certo si, se si desiderano più GB a disposizione, ma non se si spera che questi siano sempre in 5G, viste le diverse limitazioni su indicate.