Si attendeva da tempo la pratica del cambio offerta Iliad, che adesso è arrivato, seppur con qualche limitazione di troppo. C’è la possibilità di passare ad un’offerta diversa per i già clienti, potendo però migrare solo verso la Giga 120, che potranno attivare anche i nuovi clienti (sia con la procedura della portabilità che con un nuovo numero di telefono, la cosa non fa alcuna differenza, a quanto sembra), non essendoci distinzioni di sorta in tal senso (almeno nel momento in cui vi scriviamo).

I già clienti potranno avvalersi del cambio offerta in via del tutto gratuita, ed in pochi click, direttamente dall’Area Personale del sito del gestore telefonico (a cui i già clienti dovrebbero già avere accesso). Gli utenti che decideranno di cambiare la propria offerta Iliad conserveranno il proprio numero di telefono e l’accesso all’Area Personale (sarà possibile accedervi con le proprie credenziali, come fatto fino a prima del cambio offerta Iliad). La Giga 120, che ricordiamo essere l’unica offerta disponibile per il passaggio (almeno per adesso), si attiverà al primo rinnovo mensile successivo alla richiesta di modifica.

Il cambio offerta alla Giga 120 ha certamente i suoi vantaggi (tra cui il supporto al 5G), ma è pur vero che, dopo tanta attesa, era lecito aspettarsi almeno di poter scegliere in totale autonomia l’offerta più congeniale al proprio caso. Non viene garantita questa possibilità da parte di Iliad, che ha comunque fatto un passo in avanti rispetto al passato in questo senso. Siete d’accordo anche voi, o, visto che finora non era possibile nemmeno questo (ci riferiamo al cambio offerta Iliad), vi accontenterete di quanto ha assicurato, almeno fino ad adesso, il gestore di origine francese? Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.