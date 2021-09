Esce oggi Tutte Le Volte di Alessandra Amoroso, il nuovo singolo che anticipa il disco Tutto Accade in uscita il 22 ottobre. Il brano segue Piuma e Sorriso Grande.

Tutte Le Volte di Alessandra Amoroso

In Tutte Le Volte di Alessandra Amoroso è dominante il basso pizzicato, una percussione che accompagna l’intera durata del brano che attinge dagli ambienti della musica elettronica per offrire qualche minuto di spensieratezza. Il testo, infatti, scritto da Davide Petrella racconta con leggerezza gli alti e bassi della fine di una relazione. Lui c’è e non c’è, lei lo desidera – “Nel cuore mio ti aggrovigli/Ti sento solo se stringi/Ma dove sei?” – e cerca consapevolezza (“So essere forte, sto bene, ma giro per strada da sola”).

Tutte Le Volte di Alessandra Amoroso è prodotto da Francesco “Katoo” Catitti ed è disponibile da oggi, 3 settembre, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Nuova energia e nuove certezze, questo è il senso che Alessandra Amoroso comunica con questo nuovo singolo.

Tutto Accade

In Tutto Accade la cantante ed ex stella di Amici Di Maria De Filippi ha messo le mani in prima persona su buona parte del progetto, per questo racconta l’album come un nuovo percorso:

“Tutto Accade racconta di me, di scelte che la musica mi stava suggerendo di fare, di nuove scoperte, della necessità di esserci oggi più che mai. Tutto accade e non per caso, ma solo per chi ci crede”.

Il percorso ritrovato di Alessandra Amoroso culminerà con un live a San Siro programmato per il 13 luglio 2022 sotto il nome di Tutto Accade A San Siro, e si presenta come la seconda voce femminile dopo Laura Pausini che si esibisce per un concerto esclusivo nella prestigiosa cornice del Meazza.

Tutto Accade arriva a 3 anni di distanza da 10 (2018) e sarà la settima esperienza in studio dell’artista di Galatina. Alessandra Amoroso ha annunciato l’album e il nuovo singolo a sorpresa pochi giorni fa, facendo esplodere di hype i suoi fan che hanno accolto con entusiasmo la notizia. Di seguito il testo di Tutte Le Volte di Alessandra Amoroso.

Tutto Accade Tutto Accade

Alessandra Amoroso

Testo