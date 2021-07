Sono stati comunicati i prezzi dei biglietti per Alessandra Amoroso a San Siro, nel 2022. La cantante salentina si esibirà allo Stadio Meazza il 13 luglio del prossimo anno per una serata evento per la quale i biglietti sono disponibili su TicketOne e VivaTicket.

Con l’avvio delle prevendite sono stati annunciati anche i prezzi dei biglietti, tutti numerati. I prezzi vanno dagli 85 euro della platea numerata ci categoria 1 ai 38 euro per un posto nel terzo anello blu o verde. La platea numerata è disponibile anche in categoria 2 al prezzo di 79 euro e per la categoria 3 al prezzo di 75 euro.

75 gli euro da spendere anche per il primo anello rosso numerato. Il secondo anello rosso costa invece 65 euro. Al prezzo di 62 euro si potrà acquistare un biglietto per il primo anello blu oppure per il primo anello verde, entrambi numerati. il terzo anello rosso numerato è in vendita a 48 euro e il terzo anello blu oppure verde, entrambi numerati, a 38 euro per posto.

“Se chiudo gli occhi e faccio un salto indietro nel tempo mi vedo a casa mia con in mano una lacca per capelli usata come microfono mentre canto immaginando il pubblico dentro lo specchio. Sono passati anni e il percorso che ho fatto l’ho fatto scegliendo di essere sempre me stessa e oggi più che mai sono orgogliosa di quello che sono diventata perché tutto questo mi ha portata qui a condividere con voi un giorno che per me sarà sempre… IL GIORNO”, ha commentato Alessandra Amoroso nell’annunciare il suo primo concerto in uno stadio.

I prezzi dei biglietti per Alessandra Amoroso a San Siro